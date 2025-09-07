الأمير عمر بن فيصل يكشف عن خطط تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية

وأشار سموه خلال لقائه ممثلي وسائل إعلام، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إلى أهمية نشر هذه الرياضة التي حققت وتحقق نتائج لافتة في الفترة الأخيرة، وتطلعها إلى مزيد من الإنجازات على مختلف الصعد.
وأكد سموه أهمية الرياضات الإلكترونية باعتبارها قطاعاً رياضياً واعداً يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستراتيجية الوطنية للرياضات الإلكترونية، إذ استعرض سموه مساعي الاتحاد لتطوير القطاع والعمل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضوره ودعمه.
كما أطلع سمو الأمير وسائل الإعلام على خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين، والتعاون مع وزارة الشباب لتشجيع مراكز الشباب على تبنّي الرياضات الإلكترونية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبحث سبل إدراج هذا المجال ضمن المساقات التعليمية.
وشدد سموه على أهمية تطوير الرياضات الإلكترونية من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية، لافتاً إلى الاستضافة المقبلة للأردن لمنافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، التي تُقام لأول مرة في المملكة هذا الشهر، في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد بتعزيز قدراته التنظيمية وترسيخ مكانة الأردن على الساحة العربية والدولية.
بدوره، أشاد المومني بالتطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الأردن، موجهاً الشكر إلى سمو الأمير عمر بن فيصل على جهوده في هذا المجال، ومؤكداً دعم الإعلام لهذه الخطوات التي من شأنها تحقيق الإنجازات ورفع علم الوطن عالياً في المحافل الخارجية.
وشهد اللقاء استعراضاً للرياضات الإلكترونية في الأردن وتطورها، والإنجازات التي تحققت، والبطولات المقبلة التي ستستضيفها عمّان، بدءاً بالدوري العربي الذي يقام هذا الشهر بمشاركة 18 دولة عربية.
وتحدث الإعلاميون خلال مداخلاتهم عن أهمية هذه الرياضة، التي تحتاج إلى جهد إعلامي أكبر من أجل ترويجها ونشرها في مختلف محافظات المملكة، مبدين استعدادهم للتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية في المساعدة على نشر اللعبة من خلال مختلف وسائل الإعلام.
ووجّه الإعلاميون الشكر والتقدير لسمو الأمير عمر بن فيصل على جهوده الملموسة في إثراء هذه الرياضة وتطويرها في الأردن، معبّرين عن تفاؤلهم بمزيد من الإنجازات العربية والقارية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات
-
أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن
-
وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش
-
افتتاح مركز أمن الكرك الغربي ومحطة دفاع مدني دبة حانوت
-
محاضرة في كلية الدفاع بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني"
-
الأردن يقترب من تحقيق "الأمية الصفرية" بين الفئة العمرية 15-24 عاماً
-
الملك يعود إلى أرض الوطن