الأحد 2025-09-07 09:35 م
 

الأمير عمر بن فيصل يكشف عن خطط تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية
 
الأحد، 07-09-2025 07:37 م
الوكيل الإخباري-   كشف سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، عن الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي بدأ يحقق العديد من الإنجازات رغم حداثة عهده في الأردن.اضافة اعلان


وأشار سموه خلال لقائه ممثلي وسائل إعلام، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إلى أهمية نشر هذه الرياضة التي حققت وتحقق نتائج لافتة في الفترة الأخيرة، وتطلعها إلى مزيد من الإنجازات على مختلف الصعد.

وأكد سموه أهمية الرياضات الإلكترونية باعتبارها قطاعاً رياضياً واعداً يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستراتيجية الوطنية للرياضات الإلكترونية، إذ استعرض سموه مساعي الاتحاد لتطوير القطاع والعمل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضوره ودعمه.

كما أطلع سمو الأمير وسائل الإعلام على خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسين، والتعاون مع وزارة الشباب لتشجيع مراكز الشباب على تبنّي الرياضات الإلكترونية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبحث سبل إدراج هذا المجال ضمن المساقات التعليمية.

وشدد سموه على أهمية تطوير الرياضات الإلكترونية من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية، لافتاً إلى الاستضافة المقبلة للأردن لمنافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، التي تُقام لأول مرة في المملكة هذا الشهر، في خطوة تعكس اهتمام الاتحاد بتعزيز قدراته التنظيمية وترسيخ مكانة الأردن على الساحة العربية والدولية.

بدوره، أشاد المومني بالتطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الأردن، موجهاً الشكر إلى سمو الأمير عمر بن فيصل على جهوده في هذا المجال، ومؤكداً دعم الإعلام لهذه الخطوات التي من شأنها تحقيق الإنجازات ورفع علم الوطن عالياً في المحافل الخارجية.

وشهد اللقاء استعراضاً للرياضات الإلكترونية في الأردن وتطورها، والإنجازات التي تحققت، والبطولات المقبلة التي ستستضيفها عمّان، بدءاً بالدوري العربي الذي يقام هذا الشهر بمشاركة 18 دولة عربية.

وتحدث الإعلاميون خلال مداخلاتهم عن أهمية هذه الرياضة، التي تحتاج إلى جهد إعلامي أكبر من أجل ترويجها ونشرها في مختلف محافظات المملكة، مبدين استعدادهم للتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية في المساعدة على نشر اللعبة من خلال مختلف وسائل الإعلام.
ووجّه الإعلاميون الشكر والتقدير لسمو الأمير عمر بن فيصل على جهوده الملموسة في إثراء هذه الرياضة وتطويرها في الأردن، معبّرين عن تفاؤلهم بمزيد من الإنجازات العربية والقارية والدولية.
 
 
