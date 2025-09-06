بعد القمة التاريخية.. تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم

وقال علان إن الطلب على الليرات والسبائك الذهبية في السوق المحلية لغايات الاستثمار والادخار كان جيدًا خلال الأسبوع الماضي، بينما كان متوسطًا للمصاغ الذهبي.
ولفت إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار دينارين و60 قرشًا للغرام الواحد لمختلف عياراته، متأثرة بزيادة أثمان المعدن النفيس عالميًا.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر سجّل، يوم أمس الجمعة، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق عند 3600 دولار للأونصة الواحدة، لكنه تراجع إلى 3586 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع.
