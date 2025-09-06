السبت 2025-09-06 11:22 ص
 

بعد القمة التاريخية.. تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 508 دنانير، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 580 دينارًا، وفق رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان.

وقال علان إن الطلب على الليرات والسبائك الذهبية في السوق المحلية لغايات الاستثمار والادخار كان جيدًا خلال الأسبوع الماضي، بينما كان متوسطًا للمصاغ الذهبي.

ولفت إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار دينارين و60 قرشًا للغرام الواحد لمختلف عياراته، متأثرة بزيادة أثمان المعدن النفيس عالميًا.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر سجّل، يوم أمس الجمعة، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق عند 3600 دولار للأونصة الواحدة، لكنه تراجع إلى 3586 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع.

