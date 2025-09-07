الأحد 2025-09-07 02:13 م
 

نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

الأحد، 07-09-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يوسّع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها، ويقتل من وصفهم بـ"مخربي النخبة" الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب تعبيره. اضافة اعلان
 
 
