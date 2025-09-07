نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

01:56 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يوسّع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة وداخلها، ويقتل من وصفهم بـ"مخربي النخبة" الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب تعبيره. اضافة اعلان

