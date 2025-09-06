فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 عصرا، سيشمل مناطق : يبلا والرفيد ومبنى بلديتي يبلا والرفيد ، والبريد الآلي والمركز الصحي في يبلا ، ومركز صحي الرفيد .
