فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

