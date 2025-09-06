السبت 2025-09-06 03:31 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 عصرا، سيشمل مناطق : يبلا والرفيد ومبنى بلديتي يبلا والرفيد ، والبريد الآلي والمركز الصحي في يبلا ، ومركز صحي الرفيد .

 
 
