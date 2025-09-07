زيارة مجموعة AKWA المغربية لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الإخباري- زار وفد من الشركة المغربية القابضة AKWA بالتنسيق مع الشركة المتخصصة في صناعات المعدات النفطية "جليباركو " Gilbarco Veeder-Root لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة المناصير للزيوت والمحروقات الوكيل والموزع الحصري لها في الاردن حيث كان في استقبالهم مديرعام الشركة المهندس ياسر المناصير ونائب المدير العام الدكتور رامز خوري وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام.





وخلال اللقاء استعرض نائب المدير العام أهم الأعمال التي قامت بها الشركة في مجال بيع المشتقات النفطية وتأسيس سلسلة من محطات الوقود بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم أفضل حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الالكترونية من المناصير الـ eFill ،وأيضاً كان التركيز على الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي AmanFill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات في المحطات وتعبئة الوقود واستعرضت شركة المناصير تجربتها بالسوق الاردني بتزويد الخدمة للشركات واصحاب اسطول النقل والتوزيع منذ أكثر من ثلاث سنوات في محطاتها.



من جانبه أكد المدير العام المهندس ياسر المناصير على أهمية تحديث البنية التحتية لجميع المنشآت التابعة للشركة وذلك بالشراكة المستمرة وجلب أحدث التقنيات الحديثة من الشركات العالمية والعمل على تحديثها وربطها بالنظام الآلي في محطاتها وبالتعاون مع شركة جلباركو العالمية المتخصصة في هذا المجال الرائدة في السوق في مجال تقنيات توزيع الوقود وأتمتتها من خلال طرح مختلف الحلول المبتكرة للمستقبل. بالاضافة الى استعراض اهم المشاريع قيد الانشاء والمستقبلية منها ، وذلك في إطار التعريف بنشاط الشركة وخبرتها التي تزيد عن 22 عاماً.



ومن ثم تم عمل زيارة ميدانية لاحد محطات الشركة النموذجية للاطلاع على الخدمات والحلول المتواجدة في محطات المناصير للزيوت والمحروقات وتجربة تعبئة من خلال خدمة AmanFill من قبل الحضور.







وفي الختام شكر الضيوف ، من مجموعة شركات AKWA وشركة “جيلباركو فيدير روت”، شركة المناصير على حفاوة الاستقبال والترحيب الكبير لهم في المملكة الاردنية الهاشمية وعلى مشاركة الخبرات والتقنيات المستخدمة في شركة المناصير مع نظرائها من المغرب العربي.







يذكر أن مجموعة AKWA تعتبر لاعب رئيسي في الاقتصاد المغربي ، تأسست في الخمسينيات. وتضم المجموعة أكثر من 10 آلاف موظف وتشغل أكثر من 600 محطة وقود في 7 دول أفريقية وتعمل في عدة قطاعات رئيسية منها: الطاقة: وهي من الشركات الرائدة في توزيع الوقود والغاز ، وتعمل مجموعة Akwa ، من خلال علامتها التجارية Afriquia ، التي تضم عدد من محطات الوقود في المغرب وبعض الدول الافريقية وأيضًا تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال ، مما يساهم في انتقال الطاقة في المغرب وضمان إمدادات الطاقة المستدامة.



العقارات: تقوم المجموعة بتطوير وتدير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية ، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في كل مشروع.



السياحة والتموين: تدير Akwa Group الفنادق الراقية وهي موجودة في قطاع تقديم الطعام مع العلامات التجارية الشريكة في محطات الخدمات الخاصة بها ، وتلبية احتياجات عملاء متنوعة. صيانة السيارات: تقدم المجموعة خدمات صيانة السيارات في محطات الخدمات الخاصة بها ، وتقدم حلولًا كاملة لسائقي السيارات. ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية ، تدعم مجموعة Akwa المبادرات الاجتماعية والتعليمية والبيئية. تسعى جاهدة لإنشاء قيمة دائمة لأصحاب المصلحة مع احترام قيم التميز والمسؤولية والابتكار. من خلال الاستثمار في الطاقات البديلة وتنويع خدماتها ، وتلعب Akwa Group دورًا رئيسيًا في انتقال الطاقة في المغرب وتطوير البنية التحتية الحديثة. تعزز خبرته ورؤيته التي تواجه المستقبل نفوذه ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي للبلاد.

المناصير رواد الطاقة.