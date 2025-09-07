الأحد 2025-09-07 07:43 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

ارشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 06:42 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش اليوم الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق: المجر والمدينة الحرفية والهناجر الجنوبية والمنطقة الحرفية.

كما أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة اليوم الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 عصرا، سيشمل مناطق : يبلا والرفيد ومبنى بلديتي يبلا والرفيد ، والبريد الآلي والمركز الصحي في يبلا ، ومركز صحي الرفيد .

 
 
