فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش اليوم الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق: المجر والمدينة الحرفية والهناجر الجنوبية والمنطقة الحرفية.

اضافة اعلان