فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق: المجر والمدينة الحرفية والهناجر الجنوبية والمنطقة الحرفية.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 عصرا، سيشمل مناطق : يبلا والرفيد ومبنى بلديتي يبلا والرفيد ، والبريد الآلي والمركز الصحي في يبلا ، ومركز صحي الرفيد .
