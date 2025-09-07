مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

09:06 م

الوكيل الإخباري- أطلق رئيس إدارة الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، توم فليتشر، نداء إلى المجتمع الدولي قال فيه: "إحموا المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي في غزة، وأنفذوا التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وأوقفوا إطلاق النار". اضافة اعلان





وقال فليتشر في بيان اليوم الأحد، إن "الموت والدمار والمجاعة ونزوح المدنيين الفلسطينيين هي نتيجة خيارات اسرائيلية تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي".



وأضاف، إن "أمر التهجير الأخير الذي أصدره جيش إسرائيل ضد الفلسطينيين في مدينة غزة يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة، وفي ظل هجوم عسكري هائل" مشيرا الى أن احتمالات منع المجاعة من الانتشار إلى دير البلح وخانيونس ضعيفة جدا".

