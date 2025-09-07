مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

وقال فليتشر في بيان اليوم الأحد، إن "الموت والدمار والمجاعة ونزوح المدنيين الفلسطينيين هي نتيجة خيارات اسرائيلية تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي".
وأضاف، إن "أمر التهجير الأخير الذي أصدره جيش إسرائيل ضد الفلسطينيين في مدينة غزة يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة، وفي ظل هجوم عسكري هائل" مشيرا الى أن احتمالات منع المجاعة من الانتشار إلى دير البلح وخانيونس ضعيفة جدا".
