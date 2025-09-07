ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، إن مسؤولية التصدي لأخطار وتحديات آفة المخدرات لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وإنما تشمل جميع المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي والمدني، وجميع فئات المجتمع، ما يتطلب المزيد من الجهود والتحلي بالمسؤولية لمواجهة كل أساليب التهريب والترويج.
وأشاد بالكفاءة العالية والجاهزية الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وسعيها الدؤوب في تحصين المواطن والوطن.
بدوره، قال مدير مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع عقيد جمارك يحيى الفراهيد، إن الورشة تأتي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، وتعكس الدور الوطني والمجتمعي لدائرة الجمارك في التوعية والتثقيف لمنتسبي مركز جمرك التجارة الإلكترونية، حول آفة المخدرات.
