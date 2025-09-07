الأحد 2025-09-07 04:54 م
 

زين تدعم رحلة مالكي دراجات فيسبا إلى العقبة لتنشيط السياحة

df
zain
 
الأحد، 07-09-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-   قدّمت شركة زين الأردن دعمها لجولة مالكي دراجات فيسبا، التي انطلقت من العاصمة عمّان يوم الخميس باتجاه مدينة العقبة، في رحلة مميّزة امتدت لمسافة تزيد عن 330 كيلومتراً، استغرقت نحو 7 ساعات متواصلة بمشاركة حوالي 40 سائقاً.اضافة اعلان


ويأتي دعم زين لهذه الفعالية في إطار حرصها على تشجيع الأنشطة السياحية والرياضية في المملكة، والترويج للمواقع السياحية الأردنية لا سيّما مدينة العقبة، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تعكس هذه المبادرة التزام زين المتواصل بتنشيط السياحة الداخلية ودعم الفعاليات التي تجمع ما بين الرياضة والترفيه، حيث قدّمت زين رعايتها خلال صيف هذا العام للعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والسياحية التي أقيمت في عدة محافظات بالمملكة.

وتهدف هذه الفعالية إلى إبراز جمال الطريق الصحراوي وما يتمتع به الأردن من تنوّع طبيعي، كما تسلّط الجولة الضوء على مدينة العقبة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة بما تحتويه من مقوّمات طبيعية، الأمر الذي يعزّز من مكانتها على خارطة السياحة الداخلية ويشجّع المزيد من الزوار على استكشافها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الامن يتعامل مع حقيبة مشبوهة على دوار صويلح

خاص بالوكيل الكشف عن سبب التواجد الامني الكثيف على دوار صويلح - فيديو

الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية ورشة بالزرقاء حول دور المهندسين في دعم النساء ذوات الإعاقة

العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية

قثل

منوعات عقيلة الشرع "تخطف الأنظار" في حفل تخرجها بإدلب

غت

منوعات العراق: سقوط سقف مطعم والسلطات تبحث عن ناجين تحت الركام - صور

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تحصل على 5 منح دراسية في جامعة الزرقاء

إربد

أخبار محلية محافظ إربد يتفقد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة



 
 





الأكثر مشاهدة