ترامب: مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا

وهدد ترامب موسكو مرارا بفرض المزيد من العقوبات، لكنه أحجم عن ذلك مع سعيه إلى المحادثات.
وتشير أحدث تعليقاته إلى اتخاذه موقفا أكثر صرامة لكن ترامب لم يؤكد التزامه بمثل هذا القرار ولم يفصح عما قد تنطوي عليه هذه المرحلة الثانية.
وعندما سأله في البيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، أجاب ترامب "نعم، أنا كذلك".
ويشعر ترامب بالإحباط لعجزه عن وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعا عند توليه منصبه في يناير كانون الثاني.
