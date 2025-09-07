الأحد 2025-09-07 09:37 م
 

ترامب: مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 07-09-2025 08:50 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، في إشارة إلى ميله إلى تشديد العقوبات على موسكو أو مشتري النفط الروسي بسبب غضبه من استمرار الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وهدد ترامب موسكو مرارا بفرض المزيد من العقوبات، لكنه أحجم عن ذلك مع سعيه إلى المحادثات.
وتشير أحدث تعليقاته إلى اتخاذه موقفا أكثر صرامة لكن ترامب لم يؤكد التزامه بمثل هذا القرار ولم يفصح عما قد تنطوي عليه هذه المرحلة الثانية.

وعندما سأله في البيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، أجاب ترامب "نعم، أنا كذلك".

ويشعر ترامب بالإحباط لعجزه عن وقف القتال في أوكرانيا بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعا عند توليه منصبه في يناير كانون الثاني.
 
 
