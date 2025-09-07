الأحد 2025-09-07 09:36 م
 

وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية

ا
أرشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي خلال اجتماع اليوم الأحد، آليات تطوير ورفع كفاءة وزارة الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


ويأتي اللقاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء من خلال العمل على تنفيذ مشروع شامل لإعادة هيكلة الوزارة، يتضمن دراسة الوضع القائم، وتقييم الموارد البشرية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.


وقال العدوان، إن تطوير هيكل التنظيم الإداري للوزارة والمراكز الشبابية يعد ضرورة ملحة في ضوء تطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، سيما ما يتعلق بخطة تطوير المراكز الشبابية والبرامج والمشاريع التي تنفذها في جميع المديريات والمراكز الشبابية، وهو ما يمكن الوزارة من أداء المهام المنوطة بها ويحدد ارتباط الوحدات الإدارية وواجباتها لينعكس على أدائها وخدماتها المقدمة للشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ترجمة لخارطة تحديث القطاع العام والخطة التنفيذية.


من جهتها قالت البلبيسي إن توجهات خارطة تحديث القطاع العام المتعلقة بالهيكلة، لا تقتصر على إعادة الهيكلة التقليدية للوزارات المتمثلة بإعادة النظر في الوحدات التنظيمية من ناحية المهام والمستوى، وإعادة توزيع الموظفين عليها، وإنما تعتمد على التوجهات والخطط الاستراتيجية ونموذج العمل المستقبلي المراد تطبيقه وبناء الهياكل التنظيمية وخطط الموارد البشرية بالاعتماد على هذه التوجهات والخطط ونماذج العمل بما يضمن تطوير هيكل تنظيمي مرن ومستجيب لمتطلبات الوزارة لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها إلى جانب تطوير قدرات العاملين مع الشباب.


وأكدت أهمية الشراكة مع وزارة الشباب وهيئة الخدمة والإدارة العامة في إنجاز هذا المشروع بحيث يشكل نموذجا لتطوير وإعادة هيكلة جميع الوزارات والدوائر الحكومية.


بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن الهيئة ستعمل على توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنجاز المشروع ضمن أعلى معايير الجودة مع الحفاظ على الدور الرقابي المنوط بها، وبما يخدم ويعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في خدمة الشباب الأردني.


وحضر الاجتماع، أمين عام الهيئة الدكتور ياسر النسور، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر وعدد من المدراء في الوزارتين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي في المدينة الرياضية

أخبار محلية آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي

ا

فلسطين الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

ا

فلسطين دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

عربي ودولي سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

عربي ودولي بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

ا

أخبار محلية وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية

مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

عربي ودولي مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا

منوعات فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا



 
 





الأكثر مشاهدة