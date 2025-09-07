وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية

الوكيل الإخباري-بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي خلال اجتماع اليوم الأحد، آليات تطوير ورفع كفاءة وزارة الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



ويأتي اللقاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء من خلال العمل على تنفيذ مشروع شامل لإعادة هيكلة الوزارة، يتضمن دراسة الوضع القائم، وتقييم الموارد البشرية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.



وقال العدوان، إن تطوير هيكل التنظيم الإداري للوزارة والمراكز الشبابية يعد ضرورة ملحة في ضوء تطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، سيما ما يتعلق بخطة تطوير المراكز الشبابية والبرامج والمشاريع التي تنفذها في جميع المديريات والمراكز الشبابية، وهو ما يمكن الوزارة من أداء المهام المنوطة بها ويحدد ارتباط الوحدات الإدارية وواجباتها لينعكس على أدائها وخدماتها المقدمة للشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ترجمة لخارطة تحديث القطاع العام والخطة التنفيذية.



من جهتها قالت البلبيسي إن توجهات خارطة تحديث القطاع العام المتعلقة بالهيكلة، لا تقتصر على إعادة الهيكلة التقليدية للوزارات المتمثلة بإعادة النظر في الوحدات التنظيمية من ناحية المهام والمستوى، وإعادة توزيع الموظفين عليها، وإنما تعتمد على التوجهات والخطط الاستراتيجية ونموذج العمل المستقبلي المراد تطبيقه وبناء الهياكل التنظيمية وخطط الموارد البشرية بالاعتماد على هذه التوجهات والخطط ونماذج العمل بما يضمن تطوير هيكل تنظيمي مرن ومستجيب لمتطلبات الوزارة لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها إلى جانب تطوير قدرات العاملين مع الشباب.



وأكدت أهمية الشراكة مع وزارة الشباب وهيئة الخدمة والإدارة العامة في إنجاز هذا المشروع بحيث يشكل نموذجا لتطوير وإعادة هيكلة جميع الوزارات والدوائر الحكومية.



بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن الهيئة ستعمل على توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنجاز المشروع ضمن أعلى معايير الجودة مع الحفاظ على الدور الرقابي المنوط بها، وبما يخدم ويعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في خدمة الشباب الأردني.