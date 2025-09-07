الأحد 2025-09-07 09:37 م
 

إسرائيل تقصف برجاً جديداً في مدينة غزة

إسرائيل تقصف برجاً جديداً في مدينة غزة
إسرائيل تقصف برجاً جديداً في مدينة غزة
 
الأحد، 07-09-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قصف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة، قائلاً إن حركة حماس كانت تستخدمه.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "هاجم الجيش قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس الإرهابية في مدينة غزة، حيث زرع إرهابيو حماس داخل المبنى وسائل جمع استخبارات، ووضعوا فيه نقاط استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات الجيش في المنطقة".

وأضاف: "في إطار استعداداتهم لمناورة قوات الجيش البرية في المنطقة زرع عناصر حماس بالقرب من المبنى عبوات ناسفة عديدة بغية استهداف قواتنا".

وأشار إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة بهدف تجنّب إمكانية إصابة المدنيين، بما فيها توجيه إنذارات للسكان، واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي، ومعلومات استخبارية إضافية".

وكشفت مصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف "برج الرؤيا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

ودمّرت القوات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت برجين سكنيين آخرين في مدينة غزة بعد أن أصدرت إنذاراً بالإخلاء، متهمة حركة حماس باستخدام المبنيين في عملياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد عن توسيع العمليات العسكرية في غزة وما حولها، مشيراً إلى أن الهدف المعلن منها هو السيطرة على المدينة.

وقال إن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع. ووفق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في المدينة ومحيطها.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي في المدينة الرياضية

أخبار محلية آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي

ا

فلسطين الأونروا: البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة أصبح صراعا مريرا

ا

فلسطين دفاع مدني غزة: جيش الاحتلال دمر كليا أكثر من 50 بناية

سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

عربي ودولي سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس

بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

عربي ودولي بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

ا

أخبار محلية وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية

مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

عربي ودولي مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"

فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا

منوعات فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا



 
 





الأكثر مشاهدة