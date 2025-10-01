وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

الأربعاء، 01-10-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-   تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.

وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل: الجلَمة العالي والواطي، الكيال، شارع الوحدة، حي السير، ومنطقة أبو ظلام.


وفي لواء المزار ستتأثر مناطق: ارحابا، صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش، والفرقة 12.
وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق: الحصن، الحي الغربي (أم الهوا، الضاحية، منطقة الحتاملة، وإسكان المهندسين).


وفي محافظة عجلون ستتأثر مناطق: صخرة، عبين، عبلين، عنجرة، واشتفينا.

وتؤكد الشركة أنها ستُعاود الضخ واستئناف برنامج التوزيع المعتاد في أقرب وقت ممكن.
شاكرين تفهّمكم وتعاونكم.

 
 
