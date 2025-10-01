وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.

وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل: الجلَمة العالي والواطي، الكيال، شارع الوحدة، حي السير، ومنطقة أبو ظلام.



وفي لواء المزار ستتأثر مناطق: ارحابا، صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش، والفرقة 12.

وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق: الحصن، الحي الغربي (أم الهوا، الضاحية، منطقة الحتاملة، وإسكان المهندسين).