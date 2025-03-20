ولي العهد يتابع تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم

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الوكيل الإخباري- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساء أمس الأربعاء، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة نظيره الفلسطيني الساعة 9:15 من مساء اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





واختتم منتخب النشامى مساء أمس تحضيراته على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام، إذ أبدى اللاعبون الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للمواجهة المرتقبة.

من جانبه، شدد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفرق، على أهمية تحقيق الفوز بمباراة الغد قائلا "نعلم تماما ما يجب علينا فعله أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة، ونأمل كسب نقاط المباراة ومواصلة الطريق نحو الهدف المنشود".



وأضاف: "طموحنا عالٍ لمواصلة المشوار نحو المونديال.. نفتقد علي علوان في هذه المباراة، لكن جميع اللاعبين جاهزون للقاء، وننتظر منهم تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية ".



بدوره، أكد اللاعب نزار الرشدان أهمية اللقاء، وأوضح أن المسؤولية كبيرة على جميع اللاعبين، إذ قال "نسعى للظهور بمستوى يلبي طموحنا جميعا للاستمرار بالطريق الصحيح، ومواصلة حلم الوصول لكأس العالم وإسعاد الجماهير الأردنية، التي طالما تساندنا داخل الملعب وخارجه".



وشهد الاجتماع الفني عرض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتثبيت ألوان الفريقين، إذ سيظهر النشامى باللون الأبيض، وفلسطين بالأحمر.



ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي عند الثانية -بتوقيت الأردن- ظهر الثلاثاء 25 الجاري، على ستاد سيوون كأس العالم.



يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بتصفيات الدور الحاسم لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية 14 والعراق ثانيا 11، ثم عُمان 6، الكويت 4، وفلسطين سادساً بـ 3 نقاط.



وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

