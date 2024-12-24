 
الثلاثاء 2024-12-24 09:19 م
 

ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

ولي العهد
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الثلاثاء، 24-12-2024 09:12 م
الوكيل الإخباري-    استضاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، للمشاركة في فعالية رماية في أحد ميادين التدريب بالمركز.اضافة اعلان


وتأتي هذه الفعالية بمبادرة من سموه لرفع معنويات لاعبي المنتخب وتعزيز روح الفريق بينهم.

‏‎وشكر لاعبو المنتخب سمو ولي العهد على هذه اللفتة، مشيدين بمتابعة سموه لمبارياتهم وحضوره عددا من تدريباتهم.

‏‎ويشغل سمو ولي العهد منصب مساعد قائد الكتيبة "101"، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، منذ أن التحق
 
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