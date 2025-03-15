ولي العهد يشارك بتمرين الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تمرين الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية باستخدام الآليات الخفيفة.



وهو أحد التمارين العسكرية التي تقوم بها الكتيبة الخاصة 101 إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، والتي يشغل فيها سمو ولي العهد، مساعدا لقائد الكتيبة.

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