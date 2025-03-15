ولي العهد يشارك بتمرين الاشتباك وفض الاشتباك بالذخائر الحية - فيديو

وهو أحد التمارين العسكرية التي تقوم بها الكتيبة الخاصة 101 إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، والتي يشغل فيها سمو ولي العهد، مساعدا لقائد الكتيبة.
القناة الخاصة لسمو ولي العهد على يوتيوب تنشر مقطعاً من تمرين عسكري للكتيبة الخاصة 101#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/OjM3l2klOp— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 15, 2025
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