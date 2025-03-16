ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي40 مأدبة الإفطار

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، وقائد اللواء.
وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.
وسبق لسمو ولي العهد أن خدم في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، قبل أن ينتقل في تموز الماضي ليخدم مساعدا لقائد الكتيبة الخاصة 101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
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