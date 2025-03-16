ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي40 مأدبة الإفطار

الوكيل الإخباري- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار.

اضافة اعلان



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، وقائد اللواء.



وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.