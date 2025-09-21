يحدث في الأردن: نقل طلاب صف ثالث إلى مدرسة ثانوية بعد شهر من بدء العام الدراسي!

الأحد 2025-09-21 03:37 م
 

الأحد، 21-09-2025 02:04 م
الوكيل الإخباري-  بعد مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي، قررت مدرسة أم الصليح الأساسية في محافظة الزرقاء، وبمباركة من مديرية التربية والتعليم للزرقاء الثانية، نقل طلاب الصف الثالث الابتدائي إلى مدرسة أم الصليح الثانوية بسبب الاكتظاظ!اضافة اعلان


وبحسب ما ورد، فإن الطلاب تواجدوا صباح اليوم الأحد في ساحة المدرسة الثانوية بعد عملية النقل المستغربة بعد أكثر من شهر على بدء العام الدراسي، لكن دون وجود معلمات لمباشرة الحصص الدراسية، ودون متابعة وإبلاغ أولياء أمورهم بما حصل، ما وضع القضية على طاولة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وأمين عام الوزارة نواف العجارمة لمعالجة الخلل وضمان انتظام الدوام.
 
 
