يحدث في الأردن: نقل طلاب صف ثالث إلى مدرسة ثانوية بعد شهر من بدء العام الدراسي!

وبحسب ما ورد، فإن الطلاب تواجدوا صباح اليوم الأحد في ساحة المدرسة الثانوية بعد عملية النقل المستغربة بعد أكثر من شهر على بدء العام الدراسي، لكن دون وجود معلمات لمباشرة الحصص الدراسية، ودون متابعة وإبلاغ أولياء أمورهم بما حصل، ما وضع القضية على طاولة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وأمين عام الوزارة نواف العجارمة لمعالجة الخلل وضمان انتظام الدوام.
