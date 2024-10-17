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100 طن صادرات التمور الأردنية لقطر في 9 شهور

تمور
تمور
الخميس، 17-10-2024 01:01 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم استيراد قطر من التمور الأردنية بمختلف أصنافها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام، قرابة 100 طن.

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‎ووفقا لموقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد سجلت واردات السوق القطري من التمور الأردنية خلال أول تسعة شهور من العام الحالي، نموا بلغت نسبته 8.7 بالمئة، مقارنة بـ 92 طنا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


‎وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، أبرزها صنف "المجول" الذي يأتي في المرتبة الأولى ثم البرحي في المرتبة الثانية.


‎وتتميز التمور الأردنية بتنافسيتها الكبيرة من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة مماثلة تستوردها قطر من الأسواق الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية.


‎وتسجل مستوردات قطر من التمور الأردنية، تناميا ملحوظا مع توسع الأسواق المحلية في البلاد وازدياد الطلب على أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها والتي بات يتميز بها كعلامة مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة.


‎ويدعم الارتفاع المستمر لمستوردات قطر من التمور الأردنية، بحسب عدد من التجار والمستوردين القطريين، قيام شركات استيراد وتصدير قطرية عديدة بزيادة معدلات كميات التمور التي يستوردها السوق القطري من الأردن لتلبية الطلب المصاحب لارتفاع أعداد الزوار والسياح الذين يزورون البلاد، وأولئك الذين يحضرون للمشاركة في مناسبات وأحداث كبيرة تستضيفها قطر.


‎كما يعكس هذا الارتفاع، مستوى النمو الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين والجهود والمساعي المستمرة لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات.

 
gnews

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