3.3 مليون دينار إيرادات "الطاقة والمعادن" من العمل الإشعاعي والنووي

ووفق التقرير السنوي للهيئة، جرى إصدار 665 رخصة مؤسسية، و1885 رخصة شخصية، و54 شهادة تسجيل، و710 تصاريح استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة، إلى جانب منح 26 شهادة خلو من الإشعاع، وإعادة 3 شحنات إلى بلد المنشأ، وتنفيذ 337 جولة تفتيشية على مؤسسات صناعية وطبية، وإجراء 193 فحص خردة.
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