325 ألف حاوية واردة عبر العقبة منذ بداية 2025 بارتفاع 19%

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، ارتفاع عدد الحاويات المحمّلة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 19%، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وبحسب المعطيات، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي إلى 325,259 حاوية، مقابل 275,151 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك زاد عدد الحاويات المحمّلة بالبضائع والصادرة من المملكة إلى خارجها عبر ميناء حاويات العقبة خلال الفترة ذاتها بنسبة 6.7% مقارنةً مع مثيلتها من العام الماضي.



كما أظهرت ارتفاع عدد الحاويات المحمّلة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات إلى خارج المملكة خلال الفترة ذاتها إلى 73,426 حاوية، مقابل 68,787 حاوية للفترة المماثلة من العام الماضي.



وبيّنت المعطيات الإحصائية التي تصدرها النقابة بشكل دوري، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال آب الماضي بنسبة 22.8%، حيث وصل عددها إلى 44,893 حاوية، مقابل 36,490 حاوية للشهر نفسه من العام الماضي 2024، فيما بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال آب الماضي 9,416 حاوية، مقابل 11,060 حاوية للشهر المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 14.9%.



وقال رئيس النقابة، نبيل الخطيب، إن حركة النشاط الملاحي عبر ميناء حاويات العقبة منذ بداية العام الحالي ما زالت في مسار تصاعدي، سواء من حيث عدد الحاويات الواردة أو الصادرة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من وجود تراجع في عدد الحاويات الصادرة خلال آب الماضي.