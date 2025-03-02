%43.2 ارتفاع نسبة إنتاج زيت الزيتون في الأردن

12:22 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة وبالتعاون مع وزارة الزراعة المسح السنوي لمعاصر الزيتون في المملكة خلال موسم 2024/2025، والذي أشار إلى أن إجمالي كمية ثمار الزيتون الواردة للمعاصر من كافة محافظات المملكة والتي استخدمت في العصر قد بلغت 184,903 طناً مقارنة مع 138,898 طناً في موسم 2023/2024، وبزيادة بلغت 33.1%. اضافة اعلان





كما أظهرت النتائج ارتفاع إنتاج زيت الزيتون الوارد للمعاصر بنسبة 43.2% مقارنة بموسم 2023/2024، حيث بلغت الكمية المنتجة 35,828 طناً في موسم 2024 مقارنة مع 25,028 طناً في موسم 2023/2024. كما ارتفعت إنتاجية الزيت من الزيتون الداخل في عملية العصر من 18% في موسم 2023/2024 إلى 19.4% في موسم 2024/2025.



وفقاً لمسح الأسعار الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة، تقدر قيمة زيت الزيتون المنتج هذا العام بـ 223.9 مليون دينار أردني، وذلك بناءً على متوسط سعر الربع الرابع لزيت الزيتون من عام 2024.



وعلى صعيد المحافظات، أظهرت النتائج أن محافظة إربد قد احتلت المرتبة الأولى في كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر وكمية زيت الزيتون المنتجة، حيث بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر 89.2 ألف طن وكمية زيت الزيتون المنتجة 17.6 ألف طن في عام 2024. بينما كانت محافظة العقبة الأقل في كميات ثمار الزيتون المستخدمة في العصر، حيث بلغت 1.3 ألف طن، والأقل في كمية زيت الزيتون المنتجة حيث بلغت 0.3 طن.



وعند استعراض نتائج مسح معاصر زيت الزيتون منذ بدء تنفيذ هذا المسح في عام 2008، نجد أن هناك تبايناً في كميات الزيتون المستخدم في العصر وكميات زيت الزيتون المنتج، وذلك بسبب ظاهرة معاومة الحمل. كما يتبين أن الكمية هذا العام هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء تنفيذ هذا المسح، سواء من حيث كميات الزيتون المستخدم في العصر أو كميات زيت الزيتون المنتجة.



ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المعاصر في الأردن قد بلغ 148 معصرة في عام 2024، والعاملة منها 146 معصرة. ويتم جمع استمارات مسح معاصر زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة بأسلوب المسح الشامل.