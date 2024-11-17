50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان .. والامانة تتحمل تكاليف هؤلاء !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم، نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان بمقتضى المادة 35 من قانون أمانة عمان.



وبحسب المادة 5، فإنّ الأمانة تتقاضى بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفي مبلغًا ومقداره 50 دينارًا.



ونصت المادة 6 من النظام على أنّ تتولى الامانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

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