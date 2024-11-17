 
الأحد 2024-11-17 08:19 م
 

50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان .. والامانة تتحمل تكاليف هؤلاء !

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 17-11-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم، نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان بمقتضى المادة 35 من قانون أمانة عمان.

وبحسب المادة 5، فإنّ الأمانة تتقاضى بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفي مبلغًا ومقداره 50 دينارًا.

ونصت المادة 6 من النظام على أنّ تتولى الامانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

اضافة اعلان

 


Image1_11202417193453175240467.jpg
Image2_11202417193453175240467.jpg
Image3_11202417193453175240467.jpg
Image4_11202417193453175240467.jpg 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين هجومين إرهابيين على المحكمة العليا ومجلس النواب في البرازيل

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية 50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان .. والامانة تتحمل تكاليف هؤلاء !

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية تعليمات جديدة حول العمل الاضافي والزيادات السنوية لموظفي الحكومة

محكمة

أخبار محلية إرادة ملكية بتعيين قضاة شرعيين- اسماء

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالهنداوي والبطاينة والتميمي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تحيل موظفين حكوميين الى التقاعد - اسماء

العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزرعيني والبقور

منتدى الجامعات والدراسة في أمريكا التابع للسفارة الأمريكية يحتفي

أخبار الشركات منتدى الجامعات والدراسة في أمريكا التابع للسفارة الأمريكية يحتفي بمرور 75 عامًا على العلاقات الأمريكية-الأردنية



 


الأكثر مشاهدة