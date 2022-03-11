آرمة تغلق نفق مدينة الحسن وكهرباء إربد تتعامل مع سقوط عمود إنارة - صور

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر شركة كهرباء إربد مع سقوط عمود حديدي لغايات الإنارة، فيما سقطت آرمة أدت إلى إغلاق نفق تقاطع مدينة الحسن الرياضية.

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وقال الناطق الإعلامي للشركة المهندس علاء قرعاوي إن طواقم الشركة تولت إصلاحه على الفور وبإيعاز من مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي بعد التنسيق مع محافظ إربد رضوان العتوم رغم أن العمود لا يصنف تنظيميا بالتبعية للشركة باعتباره وحدة إنارة للشارع شأنه شأن أي وحدة إنارة اعتيادية.



وأضاف أن الشركة تعاملت مع الحادث من وحي مسؤوليتها المجتمعية في ظل تأخر الجهات المعنية التي يتبع لها العمود، وانسجاما مع فلسفتها في خدمة الصالح العام.



ولفت القرعاوي إلى أن شبكات الشركة كافة المخصصة بإيصال وتعزيز الخدمة للمشتركين عملت بكفاءة رغم شدة الرياح والأحوال الجوية السائدة منذ أمس ولم تقع أي أعطال يمكن أن تصنف أنها جماعية وأنه تم التعامل مع حوادث فردية وبسرعة فائقة.



ودعا الجهات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية إلى متابعة الالتزام بمظاهر الدعاية الانتخابية غير المؤذية أو التي تنطوي على خطورة لافتا إلى ضرورة تجنب تعليق اليافطات على الأعمدة أو بأماكن يمكن أن تتعارض مع الشبكات حفاظا على المصلحة العامة.











