آلية جديدة لتقديم طلبات المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات

الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المهندس رفيق خرفان إن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لأبناء المخيمات تتيح 350 مقعد جامعي لمن اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح.

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وأضاف خرفان اليوم الاحد أن التقديم للمنحة سيكون ضمن لآلية جديدة وبالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد من خلال رابط المنصة الموجود على الموقع الالكتروني للدائرة أنقر (هنا).



ولفت أن المنصة تمكنت الطالب بتسجيل بياناته وتقديم الطلـب مع توفر الشروط اللازمة أهمها اجتياز امتحان الثانوية العامـــة بنجاح بالإضافة بان يكون الطالب من قاطني مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واتمام دراسته او جزء منها في مدارس وكالة الغوث الدولية " الاونروا ".



وأشار أن الآلية الجديدة ستكون واضحة وميسرة وبإمكان الجميع الاطلاع على التعليمات عبـر الموقع الالكتروني للدائرة كما أن جميع موظفـي الدائــرة في المقر الرئيسي والمكاتب في المخيمات على استعداد تام للإجابة على أية استفسارات.

