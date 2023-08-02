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الأربعاء، 02-08-2023 02:16 م

الشؤون الفلسطينية والاونروا تطلعان على احتياجات مخيم إربد

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الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير شؤون الاونروا، اولاف بيكر، اليوم الأربعاء، خلال زيارة تفقدية لمخيم إربد، على احتياجات وتحديات المخيم.

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والتقى الطرفان خلال الزيارة وجهاء المخيم، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعددا من أهالي المخيم، بحضور رئيس لجنة خدمات المخيم ورئيس الهيئة الاستشارية.


وقالت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، إن الزيارة لاقت استحسانا من أبناء المخيم لما لها من أثر ملحوظ في مواصلة تحسين المستوى المعيشي لأبناء المخيمات، ومناقشة مشاكلهم والاستماع لمطالبهم.


وجرى خلال الزيارة توضيح الجوانب المتعلقة بعمل الدائرة والاونروا، والخدمات المقدمة من الطرفين، وتوضيح آلية العمل عبر منصة الخدمات التي أطلقتها الدائرة للتسهيل على أبناء المخيمات إنجاز معاملاتهم.

 




 

 


 

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