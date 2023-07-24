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الإثنين، 24-07-2023 05:53 م

الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم، استفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.

وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها لتكرار السماح بالاعتداء على المصحف الشريف، وضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية، محذرة من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.

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