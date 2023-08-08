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الثلاثاء، 08-08-2023 02:23 م

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك الصديقة، سلافكو ماتانوفيتش، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.

وأعرب السفير الخطيب، خلال لقائه في مكتبه، السفير ماتانوفيتش، عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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