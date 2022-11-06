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الأحد، 06-11-2022 01:03 م

أبو السمن يؤكد ضرورة استكمال الأعمال في تقاطع الإرسال

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس أحمد ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع تقاطع الإرسال، في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان.

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وأكد الوزير، خلال الجولة ضرورة استكمال الأعمال بالمشروع، وافتتاحه أمام حركة المركبات قبل نهاية العام الحالي، مشددا على أهمية استكمال الأعمال كافة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، حيث أن هذا المشروع سيساهم بالتخفيف من الازدحامات المرورية وسيعزز الخدمة للمواطنين على التقاطع.


وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة واقع الطرق في المملكة، ليتم بعد الانتهاء منها البدء بالأعمال اللازمة حسب الأولويات التي يتم تحديدها وتوفر التمويل اللازم سواء كان من موازنة الوزارة أو مجلس المحافظات، لرفع كفاءتها.


وبين أن الغاية من إنشاء المشروع، هو حل مشكلة الازدحامات المرورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على التقاطع، كما استمع إلى إيجاز مفصل من المعنيين حول سير الأعمال في المشروع التي بلغت نسبة الإنجاز فيه 96 بالمئة.


وتشمل الأعمال في المشروع، إنشاء تقاطع من 4 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين، وجسر خرساني بطول 476 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 مترا ضمن 4 مسارب مجهز بمسارات للباص سريع التردد في كلا الاتجاهين وتقاطع أرضي بإشارة ضوئية.


كما شملت إعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، وإنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وجميع أعمال السلامة المرورية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.


وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، قد استكملت الأعمال في الجسر الرئيس العلوي الذي يربط شارع القدس بمشروع تقاطع الإرسال في العاصمة، أخيرا، وتم إعادة فتحه أمام حركة المركبات.

 




 

 


 

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