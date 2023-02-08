أبو عاقولة يطالب الحكومة بمساعدة أصحاب الشاحنات على استبدال شاحناتهم وتحديثها

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة الحكومة بمساعدة أصحاب الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما على استبدال شاحناتهم بأخرى جديدة لتحقيق متطلبات النقل الخارجي.وقال أبو عاقولة، لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار السعودية بتأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضيها، والتي يتجاوز عمرها 20 عاما لمدة 6 شهور أخرى قرار إيجابي ويعطينا فرصة من أجل تحديث الأسطول الذي يزيد عن 3600 شاحنة خلال هذه الفترة.وأضاف أنه يجب استغلال هذه المدة بالعمل على وضع حلول جذرية ومستدامة للقطاع وخاصة التي تعمل على نقل البضائع من الأردن إلى الخارج والعكس، لافتا إلى أنه على الحكومة إعطاء مزايا بشأن رسوم ترخيص ومبيعات الشاحنات من أجل تحديث أسطول الشاحنات وإيجاد تمويل مالي بفوائد منخفضة.وأشار أبو عاقولة إلى أن معظم ملكيات الشاحنات تعود لأفراد وهو ما يعني صعوبة تحديث الأسطول دون وجود دعم حكومي وقروض بفوائد قليلة وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة إثر جائحة كورونا.وبيّن أن قطاع الشاحنات هو قطاع حيوي وأن أي قرارات إيجابية من شأنها النهوض بالقطاع وتوفير فرص العمل للعاملين فيه، مشددا على أنه في حال عدم تحديث الأسطول فإن السائقين سينتقلون للعمل على خط عمان - العقبة والسماح للشاحنات الأجنبية بالعمل في الأردن وهو ما سيضر بكامل القطاع.وكانت أعلنت وزارة النقل، الأحد الماضي، أن الجانب السعودي، قرر تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضيها، والتي يتجاوز عمرها 20 عاما، لمدة 6 شهور أخرى.