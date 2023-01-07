السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 08:58 م

أبو علي : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وايجابيات لمستخدميه

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الوكيل الاخباري - طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، خلال لقائه اليوم السبت، المساعدين ومدراء المديريات ورؤساء اقسام التدقيق في الدائرة، تقديم جميع الخدمات اللازمة ومعالجة أي تحديات تواجه الشركات والمنشآت والمؤسسات والأفراد في إجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

ودعا الدكتور أبو علي إلى تقديم الدعم الفني الذين يحتاجون ألية أثناء إجراءات الانضمام أو ربط أنظمتهم المحاسبية بمختلف أنواعها واشكالها على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال إن ميزات نظام الفوترة الوطني سيلمسها كل مكلف ينضم إلى هذا النظام وستكون هذه الميزات دافعا لغيرهم من المكلفين غير الملزمين للانضمام إليه طوعيا.

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