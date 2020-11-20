الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 07:02 م

أبو غوش يوجه رسالة إلى الشعب الأردني

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الوكيل الإخباري - وجه البطل الأولمبي العالمي في رياضة التايكواندو “ريو 2016″، أحمد أبو غوش، رسالة إلى محبيه، وذلك بعد إطلاق سراحه عقب توقيفه لقرابة 80 يوما على خلفية قضية سابقة.

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وكتب أبو غوش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : “أود أن أشكر كل من قام بالاطمئنان علي سواء بمحاولة الاتصال بي أو حتى برسالة او كلمة، وأود أن أبلغ الجميع أنني وبحمد الله بألف خير”.


وتابع : “لا بد أن أوجه الشكر والعرفان لكل فرد منكم على ما وجدته من دعم ووقفة خلفي ينبع منها الحب من طرفكم جميعاً، خلال الفترة الماضية غمرتموني بلطفكم ومحبتكم وهذه نعمة من الله، وأعذر ايضاً من اساء فهمي او أساء لي”.


واستطرد:” اسمحوا لي أن لا أخوض بأية تفاصيل قانونية حول ما حدث معي خلال الفترة الماضية مع أي شخص أو جهة كانت، وذلك احتراماً للأمن العام والقضاء الأردني، أما بما يتعلق بتوجهاتي الرياضية المستقبلية، فإنني سأطلعكم على أي مستجد في أوانه”.


وأتم حديثه قائلا: “مرة أخرى، شكرا لكل شخص وقف إلى جانبي بكلمة الخير، اسعدتموني جميعاً، محبتكم ودعمكم لي وسام اضعه على صدري”.


 




 

 


 

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