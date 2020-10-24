وزير الداخلية: العلاقات الأردنية الكويتية نموذجا فريدا

الوكيل الإخباري

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- قال وزير الداخلية توفيق الحلالمة أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الاردن بالكويت قيادة وحكومة وشعبا ، تشكل نموذجا فريدا في ثنائية العمل العربي المشترك والشمولي، الامر الذي أدى إلى تعظيم الانجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.وأضاف الحلالمة لدى لقائه في مبنى الوزارة اليوم السبت السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني ، إن رعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين للعلاقات القائمة بين البلدين ، مكنت الجانبين الاردني والكويتي من التوسع في هذه العلاقات ، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.وأكد وزير الداخلية ، حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء الكويتيين والخليجيين المقيمين على ارض المملكة، بين اخوانهم واشقائهم في الاردن، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتابع باستمرار أوضاع الأشقاء الكويتيين الموجودين على اراضي المملكة وبصورة تضمن حل جميع المعوقات التي تواجههم ، ومساعدتهم على تحقيق الأهداف التي قدموا من أجلها إلى المملكة.كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات والزيارات والخبرات.من جانبه أشار السفير الكويتي إلى أن العلاقات الاردنية الكويتية تزداد قوة يوما بعد يوم ، نتيجة للعديد من الروابط التاريخية والجغرافية والقومية التي تجمع البلدين، لافتا إلى أهمية الشراكة الاردنية الكويتية ، وضرورة دعمها وتعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة باجهزتها المختلفة لمساعدة الأشقاء الكويتيين منذ تخطيهم المعابر والمنافذ الحدودية الاردنية ، والتسهيلات المقدمة لهم ، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم أثناء إقامتهم على اراضي المملكة.