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السبت، 26-03-2022 08:42 ص

أبو نقطة نقيبا للمهندسين الزراعيين

ننننننن


الوكيل الإخباري - فازت قائمة "المهندس الزراعي" بكامل مقاعد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بقيادة مرشحها لمركز النقيب م. علي خلف ابو نقطة.

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وفاز بانتخابات النقابة التي ظهرت نتائجها فجر اليوم السبت، مرشح القائمة لمركز نائب النقيب م. سائد الظاهر، ولعضوية مجلس النقابة كل من المهندسين الزراعيين ابراهيم الهبارنة وأشرف الديري وبدر شنيكات وشادي القيسي والمهندسة الزراعية كرم القسوس ومحمد كوكش ووسيم شريدة.


وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات 3101 مهندسا ومهندسة زراعيا من أصل 6953 يحق لهم الاقتراع.


ويتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و7 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة 3 سنوات وفقاً لأحكام القانون.


 




 

 


 

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