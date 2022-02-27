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الأحد، 27-02-2022 09:44 م

جلسة نقاشية لمرشحي رئاسة بلدية الرمثا

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي بالتعاون مع نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين فرع الرمثا اليوم الأحد في مقر نقابة المهندسين جلسة نقاشية مع المرشحين لرئاسة بلدية الرمثا الجديدة.

وعرض المرشحون خططهم وبرامجهم المستقبلية بخصوص بلدية الرمثا للارتقاء بواقع حالها ونشاطاتها الخدمية والاستثمارية، متعهدين بالاهتمام بقطاع الشباب من ناحية توفير مشاريع إنتاجية للتخفيف من البطالة والفقر التي يعاني منها قطاع الشباب .

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