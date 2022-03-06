5 مرشحين لمركز نقيب الممرضين و39 لعضوية المجلس بعد إغلاق باب الترشح - أسماء

الوكيل الاخباري - أغلقت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات باب الترشح لانتخاباتها التي ستجري في الأول من نيسان المقبل.

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وترشح لمركز النقيب خمسة مرشحين هم النقيب الحالي خالد ربابعة وكل من محمد بني سعيد وايمن الحزينة واحمد المنشاوي ونوفه البداوي.



وترشح لعضوية مجلس النقابة عن فئة القبالة (مقعدين) ستة قابلات هم عبير بني هاني وهبة الهندي وروان العيسى وميساء أبو سعده وليالي السوقي وسمية الشرمان.



وترشح لعضوية مجلس النقابة عن فئة التمريض (ثمانية مقاعد) 33 مرشحا وهم طارق عبدالعال ومراد النوش وزينة النويهي وايوب العمر ومحمود الفريجات وموفق الدرايسة وسعد عميرة واديب الملكاوي وخالد البشابشة ومالك الخالدي ومحمد الخرابشة وعبدالله موسى وصالح ارشود وعبدالفتاح حرب وزهير مسلم واحمد الحوراني ومحمد الروابدة وعبدالرؤوف العكايلة ومصطفى طلال وعلاء جرادات وحكم اشتيوي وحمزة رضوان ومحمد القرعان ومحمد المومني وميرفت عرار وإخلاص أبو شرخ وأسماء الشريدة وثروة الشبلي وعلي الجراح وبشار الرشيدات واحمد عقل وفراس عوض وعلاء عطارا.



وكانت النقابة قد أغلقت باب تسديد الرسوم السنوية لغاية المشاركة في الانتخابات، حيث بلغ عدد المسددين 9196 ممرضا وممرضة وقابلة قانونية.



