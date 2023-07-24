أب يناشد بعلاج طفله خارج البلاد : "ابني عم يموت قدامي"

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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بدموع وحسرة وقلة حيلة ، ناشد الأب يحيى الرخ والد الطفل محمد الرخ ذو الـ 5 أشهر والذي يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي "SMA1" بعلاج طفله خارج المملكة .



وقال الرخ أن طفله يرقد الآن على سرير الشفاء في مستشفى الامير حمزة بمرحلة حرجة من المرض ، حيث انه لا يستطيع أن يتناول الغذاء سوى عن طريق المغذيات ولا يستطيع الحركة ، والرئة يتراجع ادائها حيث يتم اعطائه الاكسجين المساعد .



وتابع :" لم اترك مكان لم اطرقه بلا فائدة " ، حيث ان علاجه غير متوفر بالمملكة وهو ابرة باهظة الثمن " Zolgensma" متوفرة في دولة الامارات ومصر وقطر ويجب اعطائها قبل تمامه العام من عمره .



وناشد الرخ عبر "الوكيل الإخباري" الجهات المعنية بعلاج طفله خارج البلاد قائلاً :" محمد عم يموت قدامي وما بايدي حيلة " .

رقم والد الطفل "يحيى الرخ " : 0788890525