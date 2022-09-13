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الثلاثاء، 13-09-2022 12:29 م

أردنيان يحصلان على المرتبة الثانية والثالثة في بطولة عالمية للاختراع والبحث العلمي

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الوكيل الاخباري - حصل أردنيان على المرتبة الثانية والثالثة في بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي في تونس.

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وقالت الدكتورة الاء غيظان الحائزة على المرتبة الثالثة لـ"الوكيل الاخباري" إن الفائز الاردني الثاني الدكتور فادي شحرور الحاصل على المرتبة الثانية في تصميم رقاقة إلكترونية بتقنية النانو تكنولوجي تحاكي عمل البنكرياس تزرع في المرضى من كبار السن للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.


وأضافت إنها فازت بالمرتبة الثالثة في بحث علمي بعنوان "استخدام تقنية النانو تكنولوجي في الاكتشافات الدوائية المستعصية".

وأقيم حفل توزيع الجوائز مطلع الشهر الحالي في الجمهورية التونسية برعاية رئيسة وزرائها نجلاء بودن ضمن فعاليات" تونس تيكاد للتجديد" في إطار الفعاليات الموازية للقمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (TICAD8).






 




 

 


 

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