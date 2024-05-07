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الثلاثاء، 07-05-2024 10:30 ص

رداً على توغلها .. كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال شرق رفح

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة شرق معبر رفح، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

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وكانت قد حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن المقاومة على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.


وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم سيطرته على معبر رفح بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال شن الليلة الماضية هجوماً شرق رفح، بقيادة الفرقة 162 مع اللواء 401 وغيفعاتي.


وأضافت أن الاحتلال اغتال 20 شخصاً وتم العثور على ثلاثة آبار، زاعمة بأن هذه الآبار مخصصة لأغراض قتالية.


وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، نقلاً عن هيئة المعابر في غزة، بتوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.




 




 

 


 

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