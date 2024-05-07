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الثلاثاء، 07-05-2024 10:25 ص

الحكومة تنعى الإعلامي هشام الدباغ

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الوكيل الإخباري - نعت الحكومة الإعلامي الأردني هشام الدباغ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة ومميزة في الإعلام العربي.

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واستذكر النعي، مناقب الفقيد وإسهاماته في الإعلام الأردني والعربي، إذ كان من رواد المذيعين في التلفزيون والإذاعة الأردنية، وعمل في العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية العربية والمحلية، بالإضافة إلى نشره مؤلفات وأبحاثا في حقول الإعلام والتاريخ الإسلامي.


وأعربت عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

 




 

 


 

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