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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 07-05-2024 10:32 ص

الإعلان عن فرص عمل في معان- تفاصيل

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة العمل / مديرية عمل معان- قسم التشغيل والإرشاد بالتعاون مع كبرى شركات التغذية عن عقد يوم وظيفي وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8 عند الساعة العاشرة صباحآ ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في (مركز شباب معان ) بالقرب من مبنى هيئة شباب كلنا الاردن.

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وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يتوافر لدى مديرية عمل معان الوظائف التالية :- 
1. مقدمين طعام عدد (50). 
2. عمال مجلى عدد (50). 
3. طهاة عدد (30). 
4. تدبير منزلي ( نظافة ) ذكور عدد (50). 
5. تدبير منزلي (نظافة) إناث عدد (50). 
6. حاضنات أطفال (أن تكون بكالوريس تربية طفل) عدد (20). 
7. فنيين كهرباء خبرة تامة بنظام (3 فاز). 
8. فنيين تكييف وتبريد، خبرة تامة بتكييف غرف التبريد. 
9. سائقين فئة خامسة (على ان لا يقل العمر عن 35 ولا يزيد عن 45). 


ضمن الشروط التالية :
1. ان يكون أردني الجنسية. 
2. ان لا يقل العمر عن 18 سنه. 
3. تناسب الطول مع الوزن. 
4. شهادة خلو امراض. 
5. نظام العمل شفتات مع مبيت.

 




 

 


 

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