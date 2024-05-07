الثلاثاء 07-05-2024
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الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

الثلاثاء، 07-05-2024 10:50 ص

الأمن يكشف حقيقة تسجيل صوتي متداول أثار الهلع بين المواطنين

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التّسجيل الصّوتي الذي يجري تداوله بصوت إحدى السيّدات وتدّعي قيام مجموعات جرمية باستخدام أطفال تائهين للإيقاع بالضحايا واستدراجهم هو محض إشاعة وجرى خلال السنوات السابقة نفيه لأكثر من مرة، إذ وفي كل مرّة كانت مديرية الأمن العام تؤكّد ذلك وأنه لم تسجّل لديها أيّة قضايا من هذا النوع وأن أي ظاهرة جرمية هي مَن تبادر بنشر الوعي ضدّها لحماية المجتمع والفرد من الوقوع ضحية لأي أسلوب جرمي .اضافة اعلان


هذا وأكّد الناطق الإعلامي أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق في التسجيل للوصول إلى صاحبته من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لما ارتكبته من مخالفات صريحة للقانون وإثارتها الخوف والهلع في المجتمع والتي من شأنها كذلك التأثير على القيم المجتمعية الأصيلة في المجتمع الأردني كمساعدة الآخرين .

وتجدّد هنا مديرية الأمن العام إهابتها بالجميع بعدم تداول أو نشر مثل تلك الإشاعات أو أية منشورات أو إعادة نشرها دون التوثّق منها من مصادرها الرسمية، تجنباً للملاحقة القانونية ولكي لا يكونوا جزءاً من إثارة الإشاعات ونشر المعلومات المضللة بين أفراد المجتمع.

 




 

 


 

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