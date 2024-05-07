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الثلاثاء، 07-05-2024 10:43 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل غياث الحجات

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الطفل غياث رأفت الحجات (8 أعوام) في إربد.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل غياث في الصف الأول الأساسي، توفي دون معاناة من أي مرض .


ونعى عدد كبير من النشطاء الطفل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته .

ونعت مدرسة ابن سينا للبنين الطفل غياث الحجات الذي انتقل إلى رحمة ربه أمس الاثنين.

"ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ينعى مدير المدرسة الاستاذ شرف عبيدات والكادر الإداري والتدريسي الطالب غياث رأفت الحجات من الصف الأول ،اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك"

 




 

 


 

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