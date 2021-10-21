أزمات سير خانقة بين صويلح ودوار الشعب-صورة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- يشهد الطريق بين صويلح والمنطقة المؤدية إلى دوار الشعب /مدينة الخدمات الطبية في العاصمة عمان أزمة خانقة وازدحامات مرورية اليوم الخميس.

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وقالت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" انها تعمل بكامل طاقتها على تنظيم حركة المرور في شوارع العاصمة وخاصة الأماكن التي يتواجد فيها اعداداً كبيرة من المواطنين .

كما ودعت إدارة السير إلى ضرورة التعاون مع رقباء السير ، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم التي ودون شك تهدف دائماً للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل حركتهم وانسيابيتها.



