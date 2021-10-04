أزمة خانقة في العاصمة عمان اليوم

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- يشهد الطريق بين صويلح والمنطقة المؤدية إلى دوار الشعب /مدينة الخدمات الطبية في العاصمة عمان أزمة خانقة منذ صباح اليوم الاثنين.

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الأمر الذي يشكل تحديا لإدارة السير من أجل إيجاد حلول ناجحة للتخفيف من الأزمات المرورية ومشكلة تؤرق السائقين.

وكانت قد دعت إدارة السير إلى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة ، حفاظا على السلامة العامة.

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