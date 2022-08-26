أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

الوكيل الإخباري - عاش الشارع الأردني خلال الأيام الماضية أحداثا مؤسفة من جرائم وحوادث أدت إلى وفاة واصابة عدد من الأشخاص.

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وتاليا ابرز الاحداث الدامية التي رصدها الوكيل الاخباري:



-انتحار طبيبة تخدير بمستشفى الجامعة الأردنية

- وفاة وإصابتان اثر مشاجرة في محافظة جرش

- زوج يقتل زوجته في مستشفى البشير بعمان

- شخص يقتل زوجته طعنا في الزرقاء

- مقتل شاب في الهاشمي الشمالي في عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح خلال مشاجرة

- العثور على طفلة عمرها أيام بجانب مركبة في عمّان

- وفاة 5 أطفال بحريق منزل في الرصيفة

- وفاة طفلتين غرقا في بركتي سباحة في العقبة وعمان

- وفاة شاب دهسا في إربد

- وفاة شخص دهسا في سحاب

- وفاة وإصابة بحادث على طريق الـ100

- وفاة شاب بحادث دراجة نارية في عمان

- صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في إربد