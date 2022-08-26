الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

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سقوط حجر بناء على عامل وافد بالعقبة

أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

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الدفاع المدني : اخمدوا النيران خلال رحلات التنزه

البترا تشهد حركة سياحية نشطة

الحمل الكهربائي يسجل 3210 ميغاواط مساء الخميس

الجمعة، 26-08-2022 05:46 م

أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

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الوكيل الإخباري - عاش الشارع الأردني خلال الأيام الماضية أحداثا مؤسفة من جرائم وحوادث أدت إلى وفاة واصابة عدد من الأشخاص.

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وتاليا ابرز الاحداث الدامية التي رصدها الوكيل الاخباري: 


-انتحار طبيبة تخدير بمستشفى الجامعة الأردنية
- وفاة وإصابتان اثر مشاجرة في محافظة جرش
- زوج يقتل زوجته في مستشفى البشير بعمان
- شخص يقتل زوجته طعنا في الزرقاء
- مقتل شاب في الهاشمي الشمالي في عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح خلال مشاجرة
- العثور على طفلة عمرها أيام بجانب مركبة في عمّان
- وفاة 5 أطفال بحريق منزل في الرصيفة
- وفاة طفلتين غرقا في بركتي سباحة في العقبة وعمان
- وفاة شاب دهسا في إربد
- وفاة شخص دهسا في سحاب
- وفاة وإصابة بحادث على طريق الـ100
- وفاة شاب بحادث دراجة نارية في عمان
- صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في إربد


 




 

 


 

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