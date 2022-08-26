أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

الوكيل الإخباري - عاش الشارع الأردني خلال الأيام الماضية أحداثا مؤسفة من جرائم وحوادث أدت إلى وفاة واصابة عدد من الأشخاص.
وتاليا ابرز الاحداث الدامية التي رصدها الوكيل الاخباري:
-انتحار طبيبة تخدير بمستشفى الجامعة الأردنية
- وفاة وإصابتان اثر مشاجرة في محافظة جرش
- زوج يقتل زوجته في مستشفى البشير بعمان
- شخص يقتل زوجته طعنا في الزرقاء
- مقتل شاب في الهاشمي الشمالي في عمان نتيجة تعرضه للضرب المبرح خلال مشاجرة
- العثور على طفلة عمرها أيام بجانب مركبة في عمّان
- وفاة 5 أطفال بحريق منزل في الرصيفة
- وفاة طفلتين غرقا في بركتي سباحة في العقبة وعمان
- وفاة شاب دهسا في إربد
- وفاة شخص دهسا في سحاب
- وفاة وإصابة بحادث على طريق الـ100
- وفاة شاب بحادث دراجة نارية في عمان
- صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في إربد