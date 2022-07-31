ضبط 19 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - كشف التقرير المروري ، اليوم الأحد، عن ضبط 19 مركبة مخالفة تجاوز سائقوها الإشارة الحمراء، خلال الـ 24 ساعة الماضية .



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وأوضح التقرير، على إذاعة الأمن العام، أنه تم ضبط 15 مركبة ارتكب سائقوها مخالفة قطع الجزيرة الوسطية من الأماكن غير المخصصة.



واستعرض التقرير أبرز جهود مرتبات الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة، والمتمثلة بالكشف المُبكر على كافة الطرق الداخلية والخارجية استعداداً لبداية الأسبوع وللذروة الصباحية، حفاظاً على كامل الطاقة الاستيعابية للطرق وتأمين الوصول الآمن للجميع.



وبيّن التقرير أبرز الحوادث والمعيقات المرورية، حيث سبّب تغيير المسرب بشكل مفاجئ على الطريق الصحراوي والانشغال بمشتتات الانتباه بحدوث عطل ميكانيكي بالمركبة لعدم تفقدها المستمر، والذي أدى إلى حادث تدهور تريلا خارج حرم الشارع ، كما ادى ترك مركبة ثقيلة مُعطلة من قبل سائقها وعدم التواصل مع هاتف الطوارئ 911 على مسرب من طريق الجامعة الأردنية بتباطؤ حركة السير صباح اليوم الأحد ورفعها فوراً من قبل آليات السير.



وأشار التقرير إلى أن عدم إعطاء الأولوية والتوقف التام من قبل مركبة خرجت من شارع فرعي الى رئيسي أدى الى وقوع حادث تصادم بين مركبتين، وتم التعامل مع إعاقة مؤقتة بحرم الشارع على طريق الأزرق – الزرقاء يوم أمس السبت، وتم ضبط مركبة إنشاءات “جرافة” تسير بشارع المدينة المنورة، قبل أن تتسبب بالتأثير على الحركة المرورية ووقفها على جانب الطريق ليتم نقلها بالطريقة الصحيحة.

