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الخميس، 28-07-2022 10:46 م

الضمان توفر محطة توعوية لتنفيذ خدمة أنت تسأل والضمان يُجيب في مهرجان جرش

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفير محطة توعوية (نافذة) لها في مدينة جرش الأثرية لتقديم خدماتها للمواطنين وجمهورها وذلك خلال فترة انعقاد مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وبينت المؤسسة أن محطة التوعية التابعة لها متواجدة في منطقة المدخل الرئيسي وتستقبل المواطنين وجمهورها بشكل يومي اعتباراً من اليوم الخميس وحتى انتهاء فترة المهرجان وذلك من الساعة السادسة ولغاية الساعة الحادية عشرة مساءاً، سعياً منها إلى تقديم خدمات رائدة ومتميزة لجمهورها من الميدان.


وأكدت أنه بإمكان رواد المهرجان وأهالي المنطقة الاستفسار عن كافة مواضيع الضمان الاجتماعي بما في ذلك الاشتراك الاختياري وأهميته للمغتربين الأردنيين وربات المنازل، وكذلك احتساب الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة Daman Pay  لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك.


وبينت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مبادرتها أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان، وكذلك مبادرتها القائمة على التشارك مع كافة المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة لنشر ثقافة الضمان بالمجتمع وإيصال رسالتها التأمينية إلى كافة شرائح المجتمع وتحقيق استفادتهم من كافة المنافع التي تقدمها مؤسسة الضمان وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.

 

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