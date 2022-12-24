السبت 24-12-2022
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السبت، 24-12-2022 08:16 ص

أسعار الخضار اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5025.262 طن، توزعت على 2690.835 طن خضار،2012.888 طن فواكه، و 321.539 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 243.221 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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