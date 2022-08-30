الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 08:28 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5725


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2749.408 طن، توزعت على 1579.357 طن خضار،1004.192 طن فواكه، و 165.859 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1499.841 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

wwwwww

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

8202219194227599633759

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

fffff

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

wwww

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

أخبار متعلقة
0L5A5727

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأربعاء

خضار2

الإثنين .. أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A1048

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأحد

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس

0L5A1048

أسعار الخضار محلياً الاثنين